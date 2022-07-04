Во время проведения исследования в устье реки в Антарктиде ученые обнаружили полноценную экосистему. Ранее о ней ничего не было известно. Экосистема находится под толщиной льда более полукилометров. Подробности сообщает издание The Guardian.

Открытие было сделано во время бурения льда на глубине 500 метров. Видеокамеры, которые были опущены под лед, оказались полностью облеплены мелкими ракообразные. Один из ученых, принимающих участие в исследовании, рассказал: “Некоторое время мы думали, что с камерой что-то случилось, однако, когда фокус улучшился, мы увидели стаю бокоплавов, каждый размеров примерно 5 мм”.

Исследование показало, что под толщиной льда существует настоящий подводный мир. Ученые были в восторге. Они поделились своими впечатлениями: «Мы буквально прыгали от счастья, потому что все эти плавающие вокруг нашего оборудования существа означали, что мы нашли важную экосистему».

О том, что подо льдами Антарктиды есть озера и реки с пресной водой, ученые знали давно. Но вот факт, что там есть живой мир, стал уникальным открытием для науки.