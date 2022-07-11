читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Невролог Штраус рассказал о том, что все люди могут шевелить ушами. Доктор отметил, что большинство животных эффективно используют уши.

Собаки, кошки и другие животные могут задействовать мышцы, чтобы направлять уши в сторону звука. Кроме того, орган они часто используют в качестве мимики. Например, по ушам собаки или кошки можно понять, что она чем-то заинтересована.

Профессор отмечает, что у людей все по-другому. Вокруг ушей у человека нет мышц, но при этом люди «сохранили рудиментарную систему ориентации ушной раковины», которая сохранилась как «нейронная окаменелость» в мозгу.

Когда человек прислушивается, его ушные раковины начинают двигаться, но это остается незаметным. Чтобы добиться более выраженного движения, можно натренировать мышцы вокруг уха.

Вам может понравиться

Британский депутат Рехман Чишти намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост премьера

Британский парламентарий Рехман Чишти заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании. В социальной сети Twitter он отметил: “Я готов стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром”.

Леонков: Лидеры ЕС заговорили о новом бункере, чтобы спастись от ядерного удара

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал новость о секретном бункере, в котором лидеры Евросоюза вознамерились прятаться от России. Напомним, что ранее издание Euobserver заявило, что под землей «русские шпионы» не смогут

МК: Президент РФ Владимир Путин произнес ужасные слова о судьбе Украины и украинцев

Корреспондент издания «Московский комсомолец» Дмитрий Попов прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что реальные боевые действия на Украине еще толком и не начинались. Он привел любопытную статистику –
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |