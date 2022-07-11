Невролог Штраус рассказал о том, что все люди могут шевелить ушами. Доктор отметил, что большинство животных эффективно используют уши.

Собаки, кошки и другие животные могут задействовать мышцы, чтобы направлять уши в сторону звука. Кроме того, орган они часто используют в качестве мимики. Например, по ушам собаки или кошки можно понять, что она чем-то заинтересована.

Профессор отмечает, что у людей все по-другому. Вокруг ушей у человека нет мышц, но при этом люди «сохранили рудиментарную систему ориентации ушной раковины», которая сохранилась как «нейронная окаменелость» в мозгу.

Когда человек прислушивается, его ушные раковины начинают двигаться, но это остается незаметным. Чтобы добиться более выраженного движения, можно натренировать мышцы вокруг уха.