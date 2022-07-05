читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ученые сделали уникальное открытие, изучив метеоритную пыль от метеорита, который упал в Челябинске в 2013 года. В ней были обнаружены кристаллы, которые ранее не находили в других метеоритах. Подробности описало издание European Physical Journal Plus.

Эксперты отмечают, что собрать метеоритную пыль очень сложно, так как она практически бесследно рассеивается над Землей. В этом вопросе Челябинский метеорит оказался уникальным, так как пыль от него находилась в атмосфере четыре дня. Сохраниться они смогла благодаря снегу.

Челябинский метеорит считается самым крупным после тунгусского метеорита, который упал в 1908 году. Метеорит, упавший в Челябинске, весил около 12 тонн, разорвался он на высоте 23,3 км.

В ходе изучения метеоритной пыли ученые обнаружили углеродные наноструктуры, среди которых бакминстерфуллерен и полигексациклооктадекан. Кроме того, здесь была найдена большая молекула углерода и водорода. Ранее такие элементы в метеоритах не обнаруживали.

Вам может понравиться

Ученые сделали уникальное открытие подо льдами в Антарктиде

Во время проведения исследования в устье реки в Антарктиде ученые обнаружили полноценную экосистему. Ранее о ней ничего не было известно. Экосистема находится под толщиной льда более полукилометров. Подробности сообщает издание

Израильские учёные разработали дешевый способ для любой камеры видеть цвета инфракрасного спектра

Ученые из Тель-Авивского университета (TAU) разработали систему камер, которая может распознавать цвета инфракрасного спектра, не требуя особого последующего преобразования в видимый спектр, что обычно является дорогостоящим и трудоемким процессом. Об

В авторитетном журнале Lancet заявили о лабораторном происхождении коронавируса

Новый вид коронавируса, из-за которого в мире произошла пандемия, был создан в лаборатории. Об этом заявил профессор Джеффри Сакс. В авторитетном медицинском издании Lancet специалист возглавляет комиссию по коронавирусу. Своё
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |