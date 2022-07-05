Ученые сделали уникальное открытие, изучив метеоритную пыль от метеорита, который упал в Челябинске в 2013 года. В ней были обнаружены кристаллы, которые ранее не находили в других метеоритах. Подробности описало издание European Physical Journal Plus.

Эксперты отмечают, что собрать метеоритную пыль очень сложно, так как она практически бесследно рассеивается над Землей. В этом вопросе Челябинский метеорит оказался уникальным, так как пыль от него находилась в атмосфере четыре дня. Сохраниться они смогла благодаря снегу.

Челябинский метеорит считается самым крупным после тунгусского метеорита, который упал в 1908 году. Метеорит, упавший в Челябинске, весил около 12 тонн, разорвался он на высоте 23,3 км.

В ходе изучения метеоритной пыли ученые обнаружили углеродные наноструктуры, среди которых бакминстерфуллерен и полигексациклооктадекан. Кроме того, здесь была найдена большая молекула углерода и водорода. Ранее такие элементы в метеоритах не обнаруживали.