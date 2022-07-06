Ученые давно наблюдают за поведением озоновой дыры над Антарктидой, однако они до сих пор ничего не знали о таком же явлении над тропическими регионами планеты. Такое заявление сделал канадский ученый Цин-Бин Лу, который также отметил, что обнаруженная ним дыра в 7 раз больше, чем антарктическая.

«Тропики составляют половину площади поверхности планеты и являются домом примерно для половины населения мира. Существование тропической озоновой дыры — повод для серьезной глобальной озабоченности», – заявил исследователь.

Он также пояснил, что открытая ним озоновая дыра не затягивается, как в Антарктиде, а оказывает негативное воздействие на протяжении всего года. Находится она между 30-м градусом северной широты и 30-м градусом южной широты.

Ученый напомнил, что озоновые дыры возникли из-за выбросов хлорфторуглеродов, которые массово использовались в промышленности в прошлом столетии. Именно эти вещества разрушили озоновый слой над отдельными районами планеты. Из-за снижения уровня озона на 80 процентов, такие дыры негативно влияют на сельское хозяйство и разнообразные экосистемы. У человека же они провоцируют развитие катаракты и онкологических заболеваний кожи.