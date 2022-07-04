Японские ученые из Университета Осаки смогли выявить тесную связь между внешними сходствами и установлением доверия между людьми. Определить это они смогли в результате исследований с применением нейронной сети для распознавания лиц.

Выяснилось, что однополые собеседники начинают больше доверять друг другу, если между ними есть внешнее сходство. Но работает это только с людьми одного пола, между разнополыми партнерами такого эффекта обнаружено не было.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 200 студентов и 30 добровольцев. Студенты должны были сделать фото с нейтральным выражением лиц, при этом не должно быть ни очков, ни каких-либо аксессуаров. Добровольцы должны были просмотреть фотографии. На каждую выделялось по 0,5 секунды. После этого ученые должны были определит уровень доверия, который возник между студентами и добровольцами.

Показатель оценивался по шкале от -3 до +3. Добровольцев спрашивали, кому бы из студентов они доверили деньги. Оказалось, что существует связь между сходствами черт лица оценивающего и модели с уровнем доверия.

Это открытие может быть использовано в дальнейшем при создании рекламных роликов.