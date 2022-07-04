читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Японские ученые из Университета Осаки смогли выявить тесную связь между внешними сходствами и установлением доверия между людьми. Определить это они смогли в результате исследований с применением нейронной сети для распознавания лиц.

Выяснилось, что однополые собеседники начинают больше доверять друг другу, если между ними есть внешнее сходство. Но работает это только с людьми одного пола, между разнополыми партнерами такого эффекта обнаружено не было.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 200 студентов и 30 добровольцев. Студенты должны были сделать фото с нейтральным выражением лиц, при этом не должно быть ни очков, ни каких-либо аксессуаров. Добровольцы должны были просмотреть фотографии. На каждую выделялось по 0,5 секунды. После этого ученые должны были определит уровень доверия, который возник между студентами и добровольцами.

Показатель оценивался по шкале от -3 до +3. Добровольцев спрашивали, кому бы из студентов они доверили деньги. Оказалось, что существует связь между сходствами черт лица оценивающего и модели с уровнем доверия.

Это открытие может быть использовано в дальнейшем при создании рекламных роликов.

Вам может понравиться

Царьград: Киевский режим бьется в агонии, Россия готовит решающие удары

Киевский режим бьется в агонии и наносит ракетные удары во все стороны. Атаки на Белгород и Курск продемонстрировали всему миру, что о чем либо договориваться с Украиной нельзя и верить

В ВСУ назвали главные недостатки американских гаубиц M777

Гаубицы M777 представляют собой неплохое оружие, однако их использование на Украине осложняется несколькими критичными недостатками. О них рассказал портал Avia.Pro. Эксперты ссылаются на военнослужащих украинской армии, которые недовольны низкой мобильностью

ВС России выходят на северные окраины Харькова

Вдоль трассы Белгород-Харьков в настоящее время идут ожесточенные бои. Сражения рядом с населенными пунктами Дементиевка и Кочубеевка выводят российские войска фактически на северную окраину украинского областного центра, до которого от
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |