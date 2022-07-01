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Норвежские и российские ученые нашли в Арктике так называемые полюса потепления. В этих «горячих точках» температура растет более быстрыми темпами на протяжении нескольких последних десятилетий.

Чтобы обнаружить «полюса потепления», ученые изучили все спутниковые снимки, сделанные в районах Земли Франца-Иосифа и Шпицбергена, а также проанализировали информацию, полученную в ходе наземных наблюдений, которая собиралась с 1981 года.

Выяснилось, что больше всего температура растет в восточной и северной частях Баренцева моря. Там ее повышение в 2-2,5 раза превышает темпы арктического, и в 5-7 раз – темпы глобального потепления.

Наиболее «горячими точками» ученые назвали остров Хейса, принадлежащий России, где среднегодовое повышение температуры составило около 2,2 градуса за минувшее десятилетие, а также остров Карла XII в Норвегии, на котором данный показатель равен 2,7 градуса.

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