На вооружение Военно-морского флота России поступила атомная подводная лодка специального назначения К-329 «Белгород», которая поражает своими размерами. Она является подводным авианосцем, который способен нести подводные беспилотники «Посейдон». Именно этот факт наводит ужас на США. Подробности передает обозреватель издания 19FortyFive Брент Иствуд.

Автор публикации отмечает, что торпеда “Посейдон” – самое страшное оружие, которого боятся в США. Она оснащена ядерным двигателем и способна функционировать как подводный боевой беспилотник с неограниченной дальностью. На борту АПЛ “Белгород” могут быть размещены шесть таких “Посейдонов”.

Автор отмечает, что возможности “Посейдона” действительно уникальны. Он может создать взрыв мощностью до двух мегатонн. Брент Иствуд утверждает, что в арсенале США нет оружия, которое может противостоять “Посейдону”. Кроме того, ракета способна обойти средства противоракетной обороны США.

Также в Пентагоне знают о том, что “Белгород” сможет нести подводный аппарат, которые дает возможность перерезать подводные кабели и проводить манипуляции на морском дне.