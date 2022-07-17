У западного побережья Крымского полуострова обнаружен военный корабль, идентифицировать который пока не удалось. О нем рассказал портал Avia.Pro со ссылкой на мониторинговый сервис Marine Traffic.

Эксперты предполагают, что речь идет о фрегате 11356Р «Адмирал Эссен», который осуществляет патрулирование побережья Крыма. Не исключено, что делает он это в связи с недавними угрозами Киева нанести по полуострову ракетный удар.

Напомним, что аналитики считают малореальной атаку на Крым и Керченский мост с применением РСЗО HIMARS или противокорабельных комплексов Harpoon. Однако они признают, что дальность поражения первых при использовании специальных ракет может достигать 300, а вторых – 280 километров. Теоретически этого вполне достаточно, чтобы атаковать полуостров с украинского побережья Черного моря.