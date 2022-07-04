С июля вступают в силу новые правила списания денежных средств с банковских карт россиян, имеющих задолженность. Теперь граждане могут защитить от списания минимальную сумму на своем счете.

Эксперты отмечают, что теперь это можно будет сделать в упрощенном порядке. Раньше для установления защиты нужно было обращаться с заявлением в службу судебных приставов. Теперь человеку достаточно прийти в банк, в котором открыт счет карты, и написать заявление там.

Это поможет защитить минимальную сумму на одном из счетов. Размер защищенной суммы равен величине прожиточного минимуму для трудоспособного населения в регионе. В среднем эта сумма составляет 15 000 рублей.

Россиян предупреждают, что заблокировать сумму можно только на месяц. Если не снять ее с карты или не потратить на оплату товаров, то она будет списана в счет погашения долга.