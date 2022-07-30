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Почти полгода в Сирии либо в восточной части Средиземного моря активно работает мощная система радиоэлектронной борьбы с дальностью действия около 400 километров, пишет портал Avia.Pro. Отмечается, что она подавляет системы глобального позиционирования, а также глушит спутники, осуществляющие разведку над регионом.

Радиус действия в 400 километров позволяет комплексу РЭБ «доставать» до всех основных военных без Израиля, а также до военно-морской базы Великобритании, располагающейся на Кипре. По мнению экспертов, работа системы позволяет достаточно эффективно глушить сигналы БПЛА всех видов и боевых самолетов. Кроме того, она обеспечивает защиту от возможных атак с применением современного ракетного вооружения, оснащенного головками спутникового наведения.

Эксперты поясняют, что станция РЭБ работает беспрерывно уже около 6 месяцев. При этом мощность ее сигнала постоянно варьируется, периодически увеличиваясь до максимума, а затем плавно снижаясь.

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