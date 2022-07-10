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Турецкая авиация показала четкое выполнение упражнение «Слоновья прогулка», в котором обычно самолеты в минимальные сроки поднимаются в небо целой эскадрильей. Вот только вместо истребителей или бомбардировщиков были задействованы беспилотные аппараты Bayraktar Akıncı, передает «Военное обозрение».

Напомним, что это ударно-разведывательные БПЛА из новой серии, которые Турция намерена использовать как для повышения собственной обороноспособности, так и для продажи на мировом рынке. В настоящий момент неизвестно. Сколько единиц таких аппаратов турецкие ВВС получили на вооружение, однако на записи, обнародованной порталом, можно увидеть 7 беспилотников.

Bayraktar Akıncı могут нести 1350 килограммов полезной нагрузки, находится в воздухе на протяжении 24 часов, а также разгоняться до крейсерской скорости в 240 километров в час. Максимальная скорость составляет 360 км/ч. Кроме того, беспилотники обладают способностью подниматься на высоту более 9-12 километров.

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