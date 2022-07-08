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Турция все еще строит обещанный Украине корвет, однако неизвестно, сможет ли она передать корабль заказчику, сообщил портал «Военное обозрение».

Напомним, что контракт на постройку корабля был заключен еще в позапрошлом году. Предполагалось, что Турция построит один корвет класса ADA с перспективой заказа еще на три таких же судна.

При этом в контракте указывается, что на турецких верфях строится только корпус корабля. Все его оснащение устанавливается уже на территории Украины, на заводе «Океан» в Николаеве. Однако именно с этим может возникнуть серьезная загвоздка. ВСУ так активно использовали судостроительное предприятие для военных целей, что несколько ракетных ударов превратили его в сплошные развалины. Поэтому неизвестно, как Киев намерен достраивать корвет, если он вообще будет передан заказчику.

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