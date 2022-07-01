Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс превратит Балтийское море в «озеро НАТО». Кроме того, Калининградская область России окажется в окружении стран блока, пишет турецкое издание Yeni Safak.

Автор публикации, перевод которой представлен сайтом Ura.ru, отмечает, что Россия будет вынуждена укреплять сотрудничество с Китаем, чтобы обеспечить себе возможность противостоять Альянсу. Также ей потребуется заняться усилением военного присутствия в Северном и Балтийском морях.

Дальнейшее расширение Североатлантического альянса за счет Финляндии и Швеции, а также углубление военного сотрудничества РФ и Китая вплоть до гипотетического объединения вполне могут стать причиной новой холодной войны, уверен автор статьи Сернур Яссыкая.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается мешать Финляндии и Швеции вступать в НАТО. Но в случае появления новых угроз в отношении России, она даст адекватный ответ.