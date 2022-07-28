Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу высказал претензии в адрес России. Он заявил, что Москва не выполняет свои обязательства по зачистке территории Сирии от террористических организаций, пишет портал Avia.Pro.

Эти обвинения чрезвычайно абсурдны и являются, скорее всего, ответом на отказ РФ поддерживать турецкую специальную операцию на севере Сирии. Чавушоглу отметил, что если раньше производилась зачистка территорий от боевиков ИГ (ИГИЛ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация), то сейчас якобы пришло время расправиться с курдскими движениями.

«Это цель операции, которая будет проведена в предстоящий период. Здесь до сих пор существует терроризм», – заявил он.

Однако его высказывание о нежелании выполнять обязательства не имеют ничего общего с реальностью. Россия постоянно ведет напряженную работу с курдами, требуя от них прекратить обострять ситуацию. Турция же пытается своей спецоперацией захватить часть территории Сирии (та самая 30-километровая зона безопасности), а заодно и разделаться с курдами, которые являются ее личным врагом.

Впрочем, Чавушоглу не решился угрожать РФ из-за отказа поддерживать спецоперацию, поэтому можно предположить, что ситуация вряд ли будет обостряться в ближайшее время.