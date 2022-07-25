Соединенные Штаты не верят России и поэтому разрабатывают альтернативные маршруты вывоза экспортного украинского зерна по суше, а не по морю. Такое заявление сделала руководитель Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр.

Это ее сообщение прокомментировали высокопоставленные турецкие чиновники, которые отметили, что ничего не знают об этом «плане Б». Со ссылкой на свои источники агентство РИА Новости сообщило, что сейчас продолжается работа в полном соответствии со Стамбульскими соглашениями, а все стороны демонстрируют полную готовность к эффективному решению проблемы.

Напомним, что Стамбульские соглашения позволили разработать алгоритм вывоза зерна из Украины, а также снять ранее действующие ограничения на поставку аграрной продукции на мировой рынок для РФ.