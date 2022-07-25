читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты не верят России и поэтому разрабатывают альтернативные маршруты вывоза экспортного украинского зерна по суше, а не по морю. Такое заявление сделала руководитель Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр.

Это ее сообщение прокомментировали высокопоставленные турецкие чиновники, которые отметили, что ничего не знают об этом «плане Б». Со ссылкой на свои источники агентство РИА Новости сообщило, что сейчас продолжается работа в полном соответствии со Стамбульскими соглашениями, а все стороны демонстрируют полную готовность к эффективному решению проблемы.

Напомним, что Стамбульские соглашения позволили разработать алгоритм вывоза зерна из Украины, а также снять ранее действующие ограничения на поставку аграрной продукции на мировой рынок для РФ.

Вам может понравиться

Лавров: Делегация ООН на встрече в Стамбуле попыталась “забыть” о российском зерне

В ходе встречи в Стамбуле делегаций России и ООН наблюдались попытки проигнорировать вопрос экспорта российского зерна. Упор делался исключительно на украинские злаковые, хотя в РФ их объем значительно больше, чем

ФСБ: Украинская разведка планировала угон российского самолета в ходе боевого вылета

Украинские разведчики спланировали операцию по захвату российского самолета Су-34, Су-24 или Ту-22М3 во время боевого вылета, за что пообещала летчикам ВКС по два миллиона долларов США, сообщает РИА Новости со

Появилось подтверждение уничтожения еще одной гаубицы M777 на Донбассе

Получено подтверждение информации об уничтожении на Донбассе американской легкой полевой гаубицы M777. Российские ВС попали по орудию из артиллерийской установки, что привело к его полному выходу из строя. Портал «Военное
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |