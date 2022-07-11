Сложная геополитическая обстановка изменила туристические предпочтения не только россиян, но и европейцев. Так, жители Германии начали массово отказываться от туров в Прибалтику. Как пишет издание Delfi, людей пугает вероятность, что специальная военная операция с Украины перекинется на страны Балтии.

По данным издания, туристический поток за последнее время значительно снизился в Литву и Латвию. Такая ситуация характерна не только для наземного туризма, но и для круизных туров. Немецкие компании, которые предлагают соответствующие услуги, существенно уменьшили количество визитов во все прибалтийские страны, которые граничат с Россией.

Точных данных по снижению числа туристов в публикации не приводится, но утверждается, что, например, значительная часть жителей Германии уже отказалась от запланированных путёвок в Прибалтику в курортный сезон, другая часть – перенесла поездки на более поздний срок.