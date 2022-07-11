читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сложная геополитическая обстановка изменила туристические предпочтения не только россиян, но и европейцев. Так, жители Германии начали массово отказываться от туров в Прибалтику. Как пишет издание Delfi, людей пугает вероятность, что специальная военная операция с Украины перекинется на страны Балтии.

По данным издания, туристический поток за последнее время значительно снизился в Литву и Латвию. Такая ситуация характерна не только для наземного туризма, но и для круизных туров. Немецкие компании, которые предлагают соответствующие услуги, существенно уменьшили количество визитов во все прибалтийские страны, которые граничат с Россией.

Точных данных по снижению числа туристов в публикации не приводится, но утверждается, что, например, значительная часть жителей Германии уже отказалась от запланированных путёвок в Прибалтику в курортный сезон, другая часть – перенесла поездки на более поздний срок.

Вам может понравиться

Чешский журналист Водичка: Россия всего за 15 дней “раскатает” Прибалтику и НАТО ей не поможет

Журналист из Чехии Милан Водичка прокомментировал стремление НАТО увеличить силы быстрого реагирования до 300 тысяч военнослужащих. Он отметил, что этот шаг никак не поможет Альянсу защитить Эстонию, Латвию и Литву

Ночную потливость причислили к симптомам коронавируса

Новый симптом коронавируса, а вернее подвида его “омикрон”-штамма с обозначением BA.5, назвали в Великобритании. Профессор-иммунолог Люк О’Нил заявил, что этим симптомом является ночная потливость – пишет издание The Sun. По

“Они вас всех убьют”: New York Times призывает наемников не воевать с ВС РФ на Украине

Американское издание New York Times сообщило о полной бесполезности иностранных наемников на Украине. По мнению авторов публикации, «солдаты удачи» столкнулись с хорошо подготовленной и отлично вооруженной российской армией, которая громит
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |