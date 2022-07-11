Ситуации с нападением акул на путешественников в Египте серьезно ударили по туристической отрасли. Власти страны предпринимают дополнительные меры по защите отдыхающих у побережья. Представители Ассоциации туроператоров России рассказали, в каких местах Египта сейчас купание запрещено.

В морской зоне от Эль Гуны на севере до мыса Абу Сома на юге до 15 июля введен запрет на любую морскую деятельность. Это касается как дайвинга, так и рыбалки.

Все курортные отели вдоль побережья Красного моря должны усилить меры безопасности и контроля в отношении купания, дайвинга и снорклинга в прибрежной зоне.

Сотрудники отелей должны предупредить отдыхающих л запрете бросать в воду любые пищевые отходы, остатки еды. На пляжах должны быть установлены таблички с информацией, а также организована работа спасателей для оказания оперативной помощи.