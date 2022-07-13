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О таком явлении как “молочные моря” ученые знали очень давно. Но до недавнего времени не было документального подтверждения. Ученые из Университета Колорадо смогли заполучить снимки, которые сделали яхтсмены. На кадрах запечатлено то самое таинственное свечение воды.

Научный сотрудник колорадского университета Стивен Миллер более трех лет искал свидетелей этого загадочного явления. Свечение им было обнаружено при изучении спутниковых снимков в 2019 году.

После трехлетнего поиска ему удалось получить фотографии, сделанные с частной яхты «Ганеша», которая находилась в зоне люминесцентного свечения.

Явление “молочное море” настолько редкое, что запечатлеть его практически никому не удается. Оно объясняется неуловимым свечением миллионов крошечных биолюминесцентных бактерий.

Впервые о “молочном свечении” заговорил английский путешественник Чарльз Дарвин. Он стал свидетелем загадочного явления, когда проплывал со своей командой у берегов Южной Америки.

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