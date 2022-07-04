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Турецкая партия “Родина” начала проведение масштабной кампании по выходу страны из НАТО. Она проходит в крупных городах страны. Граждане активно поддерживают инициативу и ставят подписи под призывом. Об этом сообщает газета Aydınlık. Подробности передает РИА “Новости”.

Генсек партии Догу Перинчек заявил о том, что направление политики против военного блока важно для экономического будущего страны. В связи с этим партия Vatan планирует правительству страны предложить выход из НАТО. Ее представители поддерживают тесную политику Турции с евразийским пространством. Они призывают власти признать воссоединение Крыма с Россией.

Жители страны с интересом отнеслись к кампании “Выйдем из НАТО!”. На городских и районных площадях оборудованы столы для подписей в поддержку акции. Руководители отделов партии Vatan в Стамбуле, Эскишехире и Айдыне отметили, что такая поддержка кампании отражает требования граждан страны.

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