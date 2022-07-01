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Рублёвые банкноты повышенного номинала Центробанк выпускать не планирует. Об этом заявил зампред финансового регулятора Сергей Белов, об этом сообщает издание Ura.ru.

На презентации новой сторублёвой банкноты, которая прошла 30 июня, журналисты поинтересовались, планирует ли Банк России выпускать купюры достоинством в 10 тысяч рублей. На это представитель ЦБ дал короткий ответ: нет.

Между тем в истории России уже были случаи, когда банкноты с указанным номиналом имели хождение. В частности, такие купюры были в обращении начале и середине 90-х годов прошлого столетия.

Вместо выпуска купюр с новым номиналом Центробанк планирует в ближайшие годы обновить существующие купюры в 50, 500, 1000, 5000 рублей. Планируется, что действующие сейчас банкноты будут постепенно изымать из оборота и заменяться на купюры с обновлённым дизайном.

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