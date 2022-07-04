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Киевский режим бьется в агонии и наносит ракетные удары во все стороны. Атаки на Белгород и Курск продемонстрировали всему миру, что о чем либо договориваться с Украиной нельзя и верить заявлениям их политиков тоже, заявил генерал-майор Сергей Липовой.

“Мы поняли, что начинается агония киевского режима, который сейчас бьет ракетами во все стороны. Хотя я полагаю, что они сами бы не стали бить. Скорее всего, это провокация, которая спланирована и отредактирована непосредственно их кураторами заокеанскими, заокеанскими партнерами», – цитирует Героя России издание “Царьград”.

Удары по Курску и Белгороду прокомментировал также экс-министр государственной безопасности ДНР Андрей Пинчук. Он заявил, что разговоры об атаках по центрам принятия решений не исправят ситуацию, так как никаких волшебных “центров” не существует. России просто нужно одержать победу и достичь всех целей в специальной военной операции, чтобы прекратить подобные обстрелы со стороны ВСУ.

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