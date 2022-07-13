Удары ВСУ по Новой Каховке наводили натовские самолеты и беспилотные аппараты. Сами они в этот момент находились над Черным морем и в воздушном пространстве Румынии, рассказал портал Avia.Pro.

Речь идет о самолете дальнего радиолокационного обнаружения и управления, воздушной машине радиоэлектронной разведки британских ВВС, а также об американском разведывательном беспилотнике RQ-4B Global Hawk. Все они были подняты в небо непосредственно перед террористической атакой ВСУ.

В настоящий момент никаких подробностей от официальных структур нет, но мониторинговые сервисы показывают, что траектория всех воздушных машин направлена именно на Новую Каховку. Впрочем, ничего странного в этом нет, так как летательные аппараты Великобритании и США поднимаются в небо всякий раз перед ударами украинских боевиков с применением РСЗО HIMARS.