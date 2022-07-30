Корабли «Грайворон», «Ингушетия» и «Вышний Волочек» Черноморского флота РФ выпустили не менее 50 крылатых ракет «Калибр», рассказал портал Avia.Pro со ссылкой на жителей Севастополя. Они сфотографировали МРК в севастопольской бухте и обратили внимание на пятиконечные звезды, украшающие рубки.

Точно удалось подсчитать лишь количество ракет, выпущенных малым ракетным кораблем «Ингушетия» – 50. По мнению экспертов, всего три МРК задействовали в среднем около 120 боезарядов.

Аналитики также отмечают, что совершенно не обязательно, что все эти ракеты «Калибр» были использованы в ходе специальной военной операции на Украине. МРК ранее проводили учебные и прочие пуски, а также входили в состав ЧФ РФ задолго до 24 февраля – дня начала СВО.