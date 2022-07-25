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Европейским странам следует учиться на собственных ошибках и не допускать их в будущем. В отношении России Европа повела себя опрометчиво, став зависимой от её энергоносителей. Теперь важно не допустить зависимости от Китая. С таким заявлением выступила глава МИД Великобритании, а сейчас ещё и кандидат в премьер-министры, Лиз Трасс.

Как пишет издание The Telegraph, Трасс уверена, что в лице КНР Россия имеет надёжного союзника, который поддерживает Москву в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Импорт российских нефти и газа в Европу сократился после начала СВО. По словам европейских политиков, газовая инфраструктура многих стран создана таким образом, что полностью зависит от поставок “голубого топлива” из России и заместить их энергоносителями из других источников крайне сложно. Природный газ в странах Европы используют в системе ЖКХ для отопления домов, а также для работы промышленных предприятий.

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