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Бывший глава Соединённых Штатов Америки раскритиковал действующую в стране власть. Дональд Трам заявил, что США “поставили на колени”, они “терпят унижение одно за другим” и будущее у страны печальное, поскольку она неумолимо “движется в ад”. Своё мнение экс-президент высказал во время форума America First Policy Institute – передаёт РИА “Новости”.

По мнению Трампа, США ещё не испытывали таких унижений на мировой арене, как это происходит сейчас. По его словам, страну, которую ещё несколько лет назад (при его правлении) в мире уважали, сейчас никем не воспринимается всерьёз.

В подтверждение своих слов Трамп обратил внимание на высокую инфляцию в стране, рост цен на бензин и другие проблемы. Всё это, по словам бывшего главы государства, является прямым следствием непродуманной политики действующей администрации. “Если не повернуть вспять экономическую политику социализма”, то страны не будет – резюмировал Трамп.

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