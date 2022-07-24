Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе своего выступления, которое было показано по всем американским телеканалам, заявил, что в мире существует только два пола, в которые верят он сам и его сторонники – это мужчины и женщины. Также политик призвал сделать Америку снова двуполой.

Трамп таким образом прокомментировал политику демократов, которые выступают за теорию неисчисляемого числа гендеров.

Напомним, что ранее трансгендер Рейчел Левин, занимающая должность помощника министра здравоохранения США, внесла предложение задерживать физиологическое развитие детей с применением химических препаратов. Это якобы необходимо, чтобы ребенок определился со своим полом. Пользователи Сети обрушили лавину критики на столь абсурдное заявление.