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Американская система образования тяжело больна и нуждается в лечении, заявил бывший президент США Дональд Трамп. Он напомнил, что в школах под запретом оказались молитвы, но зато там вполне можно проводить дрэг-шоу.

Также учителя вместо чтения Библии детям должны рассказывать им, что мужчина способен вынашивать ребенка. В той среде, которая сейчас создана в школах, дети проводят по 6 часов в день, хотя оставлять их там опасно даже на несколько минут, отметил Трамп.

Напомним, что в школах планируется создание территории для мытья рук, которая была бы «гендерно-нейтральной». Кроме того, в Чикаго в прошлом году в школах создали туалеты, которые «соответствуют гендерной идентичности учеников». Уборные для мальчиков и девочек при этом были упразднены.

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