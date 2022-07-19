Новые торговые контракты с Колумбией оказались под угрозой срыва, а исполнение по текущим соглашениям частично приостановлены. Об этом заявил посол России в этой южноамериканской стране Николай Тавдумадзе – сообщает РИА “Новости”.

Он уточнил, что причина изменений в санкционной политике западных стран. Из-за экономических ограничений возникло множество проблем с переводом денежных средств, из-за чего многие торговые процессы повисли в воздухе. Экономические ограничения наложились и на специфику колумбийского законодательства, отметил Тавдумадзе. Местные законы в плане банковских переводов являются одними из самых жёстких в мире из-за проблем с наркотрафиком. Трудности с переводами средств возникали и раньше – сказал посол – а сейчас ситуация усугубилась.

Евросоюз, США и другие страны условного Запада стали вводить экономические санкции против России после начала специальной военной операции в Донбассе. В числе прочего санкции предусматривают ограничение на проведение банковских операций с компаниями из России.