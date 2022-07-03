Невоенные методы борьбы, которые традиционно использует Китай, вполне могут обеспечить ему превосходство над военным потенциалом Тайваня, сообщает американское издание The National Interest.

Авторы публикации поясняют, что секретные войска Пекина способны одерживать победы без боя, используя лишь киберататки, хорошо продуманные и эффективные акции влияния, а также грамотную и весьма необычную стратегию.

Стоит также упомянуть, что Китай продолжает считать Тайвань своей территорией, причем он совсем недалек от истины. Поэтому использование упомянутых выше и других методов поможет ему захватить важные объекты на территории острова, а затем изгнать оттуда американцев и представителей других стран, заявляя о выполнении гуманитарной миссии.