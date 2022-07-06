Политика президента США Джо Байдена по Украине, призванная демонизировать Россию – это всего лишь попытка отвлечь граждан страны от огромного множества проблем внутри Соединенных Штатов, пишет издание The Washington Times.

Автор публикации Эдуард Лозанский, возглавляющий Американский университет в Москве, считает, что Байдену пора прекратить восстанавливать стремительно падающий рейтинг и подать в отставку. Тем более, что он и сам признает, что внутренние экономические проблемы стали следствием антироссийских санкций.

По словам эксперта, именно из-за политики Байдена «Большая семерка» приняла решение продолжать накачивать Украину оружием. Однако из-за этого ситуация еще сильнее накаляется, а локальный конфликт вполне может перерасти в Третью мировую войну. Если президент уйдет в отставку, то Соединенные Штаты смогут сменить курс и стабилизировать ситуацию.