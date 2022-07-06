Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Политика президента США Джо Байдена по Украине, призванная демонизировать Россию – это всего лишь попытка отвлечь граждан страны от огромного множества проблем внутри Соединенных Штатов, пишет издание The Washington Times.

Автор публикации Эдуард Лозанский, возглавляющий Американский университет в Москве, считает, что Байдену пора прекратить восстанавливать стремительно падающий рейтинг и подать в отставку. Тем более, что он и сам признает, что внутренние экономические проблемы стали следствием антироссийских санкций.

По словам эксперта, именно из-за политики Байдена «Большая семерка» приняла решение продолжать накачивать Украину оружием. Однако из-за этого ситуация еще сильнее накаляется, а локальный конфликт вполне может перерасти в Третью мировую войну. Если президент уйдет в отставку, то Соединенные Штаты смогут сменить курс и стабилизировать ситуацию.

Вам может понравиться

С военной базы РФ на границе с Финляндией бесследно исчезли сотни единиц военной техники

Финское издание Yle бьется над загадкой – куда пропали сотни единиц военной техники с российской базы в поселке Алакурти, передает портал Avia.Pro. Сообщается, что боевые машины начали бесследно исчезать еще

СП: Зачем бомбардировщики ВКС РФ атакуют опустевший остров Змеиный

Российские бомбардировщики продолжают наносить авиаудары по опустевшему острову Змеиный. Журналисты издания “Свободная пресса” попытались предположить, для чего это делается, если Киев пока не перебрасывал войска на островную территорию. Одна из

Массированный удар сразу 12 ракетами РСЗО HIMARS попал на видео

ВСУ впервые с момента получения американских реактивных систем залпового огня M142 HIMARS задействовали их для массированных ударов. Портал Avia.Pro опубликовал видеозапись, подтверждающую эту атаку. На кадрах видно, что Киев задействовал
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |