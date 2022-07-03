Североатлантический альянс пытается демонстрировать единство, но на деле в его структуре давно возникло три лагеря, каждый из которых по своему относится к конфликту на Украине, пишет издание The Sunday Times.

Первый лагерь авторы публикации называют “ястребами”. Его представители не допускают даже мысли о переговорах, они уверены, что Украина должна идти до конца, продолжать боевые действия до момента “возвращения” не только Донбасса, но еще и Крыма. Кроме того, Киев просто обязан нанести по РФ мощный удар, чтобы она запомнила его надолго.

Второй лагерь состоит из “стран-голубей”. О них много говорить нечего, так как они склоняют Киев к дипломатическому урегулированию конфликта и территориальным уступкам.

В третий лагерь вошли “страусы”, которых вообще не интересует Украина. Они видят, как антироссийские санкции бьют по экономике и создают серьезные проблемы внутри государств, поэтому занимаются их решением.

Британские журналисты отметили, что именно из-за такого разделения НАТО не смог разместить в Западной Украине несколько своих подразделений, так как большинство стран опасаются прямого противостояния с РФ.