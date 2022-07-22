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Украинская армия проигрывает по всем фронтам, стремительно отступает и несет крупные потери. Однако при этом ей слишком уж хочется продемонстрировать Западу свою способность одержать победу, рассказали журналисты издания The New York Times.

Они отметили, что Киев уже и сам замечает, что в его возможности не верят ни Соединенные Штаты, ни их союзники по НАТО. Однако он продолжает делать «хорошую мину при плохой игре», заявляя, что отступления и потери – это лишь хитрая военная стратегия, которая работает, но очень медленно.

Несмотря на эти его заявления, Соединенные Штаты скептично относятся к поставкам вооружений на Украину. Они предупреждают Киев не особо на них надеяться, так как ситуация на поле боя быстро меняется и на дальнобойные обстрелы, которые ВСУ используют в последнее время, может прилететь весьма жесткий ответ.

Украина же продолжает выпрашивать все новые поставки. Ее требования сейчас звучат настолько часто, что воспринимаются Западом лишь как фоновый шум, не более, отмечают авторы.

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