Британское издание The Mirror проанализировало результаты исследования, проведенного страховой компанией Sunlife, и рассказало, что большинство британцев сейчас предпочитают экономить деньги на погребении своих близких.

В отчете страховщиков говорится, что каждая шестая британская семья вынуждена сокращать расходы на цветы и гроб. Кроме того, многие заказывают только процедуру кремации тела своих родственников, без каких-либо дополнительных услуг.

Все дело в том, что сильная инфляция привела к повышению цен на кремацию до тысячи фунтов стерлингов, что в переводе на рубли составляет примерно 70 000. Кроме того, оплата за аренду зала и транспортных средств вносится отдельно. Поэтому британцы отказываются от дополнительных услуг, предпочитая оплатить только кремацию, после которой прах просто развеивается по ветру.