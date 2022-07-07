Украинские ВС в данный момент не способны атаковать Крымский мост, пишут обозреватели американского издания The Drive. Отмечается, что в распоряжении Киева нет дальнобойных ракет, которые смогли бы долететь до сооружения с территории, которую он контролирует.

Авторы публикации отмечают, что ВСУ могли бы нанести удар по мосту противокорабельными ракетами Harpoon, дальностью поражения целей которыми достигает 120 километров. Однако Россия удерживает под своим контролем все возможные точки атаки с этого расстояния. Комплексы «Гарпун» теоретически могут стрелять и на 360 км, но для этого нужны специальные боезаряды. Имеются ли они на Украине, неизвестно.

Кроме того, ракеты RGM-84 Harpoon не смогут серьезно повредить Крымский мост даже если достанут до него. Киев теоретически может провести секретную операцию, чтобы выйти на дистанцию в 120 километров и нанести удар. Но никакого смысла в этом нет.

Авторы упоминают также, что мост надежно защищен современными комплексами противовоздушной обороны и системами РЭБ, которые способны отразить любую атаку с воздуха.