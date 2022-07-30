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Эксперт Петр Бутовский в своей публикации в американском издании The Drive рассказал о «загадочной» российской ракете «Изделие 305». Он отметил, что ВС РФ уже неоднократно применяли этот боезаряд в спецоперации на Украине.

Знаток российской и советской авиации рассказал, что легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) предназначена для запуска с вертолетов Ка-52 и Ми-8. Для взаимодействия с воздушными машинами в ней предусмотрен блок связи, созданный КБ «Луч» в Рыбинске. Он либо подвешивается под коротким крылом, как в Ка-52, либо встраивается в обтекатель носовой части, как в Ми-8МНП-2. Кроме того, Бутовский считает, что «Изделие 305» адаптировано для пуска с бронетранспортеров, оборудованных специальной установкой.

Эксперт также рассказал об использовании в конструкции ракеты микросхем Telefilter немецкого производства и блока питания Tesla Electric, разработанного в Соединенных Штатах. Точность поражения целей обеспечивается современной оптико-электронной головкой самонаведения.

Напомним, что в Сети неоднократно появлялись видеозаписи использования ракет «Изделие 305», которые успешно поражали военные объекты ВСУ.

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