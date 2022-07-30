Американское издание The Drive прокомментировало сообщения в СМИ о легкой многоцелевой управляемой ракете «Изделие 305», которую ВС РФ применяют в спецоперации на Украине. Автор публикации П ётр Бутовски заявил, что сведения о боезаряде очень противоречивы, да и фото самой ЛМУР пока нигде не появлялись.

Эксперт проанализировал видеозаписи, на которых «Изделие 305» эффектно влетает в окно здания казармы ВСУ и отметил, что они выглядят весьма правдоподобно. Кадры сильно размыты, однако при желании можно рассмотреть надпись «АС-БПЛА». Речь об оборудовании связи, которое создавалось специально для обеспечения взаимодействия ЛМУР с вертолетами Ми-8 и Ка-52.

Автор публикации, перевод которой представил портал «ИноСМИ», считает, что именно эти винтокрылые машины сейчас и используются в качестве носителей ракет «Изделие 305». Однако есть и еще один вариант. Ранее российскими инженерами предпринимались попытки создать для ЛМУР пусковую установку для использования боезарядов с БТР. Так что не исключено, что и такой способ пуска применяется в спецоперации ВС РФ на Украине.