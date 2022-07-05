Американская компания Tesla продемонстрировала свою новую разработку. Речь идет о первом прицепе, на котором используются раскладываемые солнечные панели. Кроме того, прицеп оснащен спутниковой системой SpaceX Starlink для возможности выхода в Интернет.

Презентация новинки состоялась в ходе проведения выставки IdeenExpo в Германии. Отмечается, что компания Starlink совсем недавно обновила свою систему для использования терминалов подключения к Интернету в движущемся транспорте.

Производители уверены, что это решение положительно воспримут пользователи. Несмотря на то, что компания Tesla собрала такой уникальный прицеп и открыто продемонстрировала его общественности, производители говорят о том, что продавать его в ближайшее время не будут. Планы компании на новый прицеп пока остаются неизвестными.