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Американская компания Tesla продемонстрировала свою новую разработку. Речь идет о первом прицепе, на котором используются раскладываемые солнечные панели. Кроме того, прицеп оснащен спутниковой системой SpaceX Starlink для возможности выхода в Интернет.

Презентация новинки состоялась в ходе проведения выставки IdeenExpo в Германии. Отмечается, что компания Starlink совсем недавно обновила свою систему для использования терминалов подключения к Интернету в движущемся транспорте.

Производители уверены, что это решение положительно воспримут пользователи. Несмотря на то, что компания Tesla собрала такой уникальный прицеп и открыто продемонстрировала его общественности, производители говорят о том, что продавать его в ближайшее время не будут. Планы компании на новый прицеп пока остаются неизвестными.

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