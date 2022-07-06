Анализ температур в Арктике показал ученым, что в регионе теплеет в четыре раза быстрее, чем происходят темпы глобального потепления. Тенденция выросла за последние 50 лет в два раза.

Проанализировав показатели за 21 год, ученые определили две отдельные фазы: в 1986 году и в 1999 году. Ученые отмечают, что Арктика очень влияет на глобальный климат и погоду, а таяние Гренландского ледяного щита вызывает повышение уровня моря. Это, в свою очередь, несет угрозу прибрежным населенным пунктам.

Согласно проведенным расчетам, индекс усиления температуры в Арктике превысил за первые десятилетия 21 века показатель 4. Ранее он составлял 2.

Ученые объясняют это явление повышением уровня углекислого газа в атмосфере. Исследование имеет важное значение для планирования любого смягчения последствий и разработки стратегий адаптации.