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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал сообщения о скорых поставках на Украину реактивных систем залпового огня HIMARS, способных наносить удары с дистанции почти в 400 километров. Он призвал российские власти начать действовать гораздо более жестко в рамках спецоперации ВС РФ, пишет издание «Царьград».

По мнению Соловьева, пришло время продемонстрировать Киеву решимость в отношении обеспечения свободы русского мира.

«США играют на пoвышение. Значит и ответ должен быть уже не вербальным, а крайне жестким. Пора уже по-серьeзному», – написал телеведущий в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом и Пентагон фактически дали зеленый свет Киеву на удары по Крымскому мосту. Высокопоставленный чиновник Минобороны США, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что ВСУ должны сами решать, какие цели атаковать.

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