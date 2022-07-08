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Известный российский телеведущий и певец Вячеслав Макаров провел отпуск в Турции и поделился своими впечатлениями об отдыхе. Он был очень разочарован одним минусом. В своем Telegram-канале ведущий написал, что турков можно назвать нечистоплотными.

Вячеслав Макаров пожаловался: «Бывают, конечно, исключения, но в большинстве своем турки довольно-таки нечистоплотные».

Такие выводы он сделал после одного инцидента. Макаров рассказал о ситуации, когда заметил у одного работника бара в Турции, делавшего коктейли и укладывающего в стакан ингредиенты, грязь под ногтями.

Телеведущий поделился, что в тот момент испытал очень сильное отвращение. В конце он добавил: «Короче, иногда лучше не смотреть, как это все готовится, лучше этого избегать».

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