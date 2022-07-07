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Российский телеведущий и актер Сергей Дружко рассказал, почему шоу “Необъяснимо, но факт” пользовалось огромной популярностью у зрителей. Он объяснил это всего одной фразой: «любим то, чего не понимаем».

Дружко отметил, что в людях до сих пор сохраняются отголоски первобытного сознания. Он прокомментировал: «Все, что человеческий разум не может объяснить, он наделяет сверхъестественными свойствами. Мы любим то, чего не понимаем. Что принимать, а что — нет, каждый выбирает для себя сам. Вы можете верить в НЛО или не верить. А можете просто знать о том, что пришельцы существуют, и как-то жить с этим дальше».

По словам телеведущего, создатели этого шоу были первыми, кто затронул тему сверхъестественного в телевидении.

Ранее популярный проект был закрыт из-за финансовых проблем. Программа выходила в эфир с 2005 по 2008 год. Зрители присылали Сергею Дружко информацию о встречах с различными мистическими аномалиями, а он проводил расследования.

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