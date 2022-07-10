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Производство молока в Великобритании уже снизилось в текущем году на 3%. В случае, если этот показатель достигнет уровня в 5%, можно говорить о дефиците молочной продукции. Об этом пишет газета Telegraph, ссылаясь на руководителя одной из крупных британских компаний Arla Foods Эша Амирахмади.

По его словам, причиной сокращения производства стала нехватка квалифицированных сотрудников, а также резкий рост стоимости топлива. К числу проблем Амирахмади отнёс и повышение в цене кормов для животных и удобрений. Если в ситуацию не вмешаются власти, то Великобритания столкнётся с нехваткой молочной продукции, считает руководитель компании.

Как отмечает Telegraph, пока особых мер поддержки молочная отрасль Великобритании не получила. Власти страны пока призывают производителей молока инвестировать средства в подготовку местных кадров, а не привлекать к работе иностранцев.

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