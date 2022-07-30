В ответ на внеплановые учения Народно-освободительной армии Китая Тайвань поднял в воздух свои истребители, организовал патруль воздушного пространства и активировал средства ПВО.

Напомним, что Китай внезапно объявил учения из-за визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она уже вылетела из Вашингтона и направляется в островное государства.

КНР, ранее грозившая сбить самолет Пелоси, если она решится на этот визит, поднял в небо 29 своих самолетов, которые вошли в опознавательную зону радиолокационных станций Тайваня. Среди них – истребители Shenyang J-11, Shenyang J-16 и Су-30, а также самолеты РЭБ Shaanxi Y-8 и Shaanxi Y-9.

Напомним, что Соединенные Штаты раньше допустили возможность отправки Тайваню оружия по ленд-лизу.