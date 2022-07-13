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ВС РФ нужно срочно восстанавливать контроль над Киевской, Черниговской и Сумской областями, а также увеличивать группировку войск на Украине вдвое или даже втрое, уверен экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Он прокомментировал удары ВСУ по Новой Каховке и по ряду объектов на Донбассе, а также предположил, когда российские войска начнут действовать в ходе спецоперации в полную силу. По словам эксперта, ВС РФ действуют довольно грамотно, они вытравливают украинских боевиков из лесных зон в поля, где те просто не умеют эффективно вести боевые действия, передает портал NVL.

Однако проблемой остается превосходство ВСУ в численности. Российской армии необходимо наращивать силы и, помимо вышеупомянутых регионов, значительно активизировать наступление на Запорожье и Николаев. Это позволит взять противника в окружение и нанести ему серьезный урон.

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