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НАТО и ЕС требуют максимально ужесточить контроль за перемещениями вооружений на Украине. Связано это с зафиксированными случаями контрабанды западного оружия, которое продается преступным группировкам на территории Европы, пишет издание Financial Times.

Авторы приводят слова замглавы Госдепа США Бонни Дениз Дженкинс, которая заявляет, что Вашингтон не допустит распространения своего оружия. Он не намерен отдавать в чужие руки военные технологии и поэтому очень внимательно отслеживает перемещение вооружений американского производства и мгновенно пресекает попытки продавать его «налево».

В Минобороны Украины любые обвинения в контрабанде отрицают, но не исключают, что отдельные случаи все же могут происходить. По словам Юрия Сака, занимающего пост советника главы военного ведомства, вывоз оружия из страны для ремонта или других целей, всегда осуществляется под контролем Запада. Поэтому массовая его перепродажа невозможна.

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