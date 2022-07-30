Российские ВС ежедневно наносят ракетные удары по объектам военной инфраструктуры противника. И скорее всего, наносят ВСУ весьма существенный ущерб, считают журналисты украинского издания «Страна.ua».

Они поясняют, что официальная информация о подробностях ракетных ударов появляется в украинских СМИ лишь тогда, когда повреждаются гражданские объекты, используемые Киевом для военных целей. В таких ситуациях руководство страны бросается необоснованными обвинениями, не представляя даже малейших доказательств, что объект действительно использовался по назначению.

Если же уничтожается войсковая часть, склад с боеприпасами либо ангар с техникой, украинские власти обещают раскрыть подробности позже и благополучно об этом обещании забывают. Подобных ситуаций в разы больше, что указывает на успешное поражение ВС РФ военных целей и нанесение крупного ущерба армии противника.