читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Европа обязана молча продолжать платить за антироссийские санкции и за помощь Украине, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он также отметил, что «это может не закончиться к лету», хотя по мнению экспертов, он хотел сказать о зиме.

Европа, по словам Столтенберга, должна прекратить жаловаться на негативные последствия санкций. Напротив, от нее требуется расширить помощь Украине и подготовиться к длительному конфликту. В противном случае ЕС уже в недалеком будущем «придется платить больше».

«Надо помнить, что мы, ЕС и НАТО, платим лишь деньгами, а они [украинцы – прим Discover24.ru] платят собственными жизнями», – заявил генсек.

Ранее Столтенберг также сообщал, что НАТО не является стороной конфликта на Украине. Альянс бьется над тем, чтобы исключить выход спецоперации ВС РФ за пределы этой страны, а также над обеспечением безопасности граждан государств, входящих в блок.

Вам может понравиться

NYT: Сторонники Демократической партии США не хотят выдвижения Байдена на второй срок

За переизбрание президента США Джо Байдена на второй срок проголосовало только 26 процентов сторонников американской Демократической партии, сообщает издание New York Times. Такой результат показало исследование, проведенное совместно с Siena

Российский блокчейн-аналог SWIFT начнут тестировать в банках

Российские финансовые компании уже готовы приступить к тестированию новой системы финансовых сообщений. Уже в ближайшем будущем она успешно заменит межбанковскую систему SWIFT. Подробности передает РИА “Новости”. Пилотную версию создавали, основываясь

Турпоток в страны Балтии из Европы заметно сократился

Сложная геополитическая обстановка изменила туристические предпочтения не только россиян, но и европейцев. Так, жители Германии начали массово отказываться от туров в Прибалтику. Как пишет издание Delfi, людей пугает вероятность, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |