Европа обязана молча продолжать платить за антироссийские санкции и за помощь Украине, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он также отметил, что «это может не закончиться к лету», хотя по мнению экспертов, он хотел сказать о зиме.

Европа, по словам Столтенберга, должна прекратить жаловаться на негативные последствия санкций. Напротив, от нее требуется расширить помощь Украине и подготовиться к длительному конфликту. В противном случае ЕС уже в недалеком будущем «придется платить больше».

«Надо помнить, что мы, ЕС и НАТО, платим лишь деньгами, а они [украинцы – прим Discover24.ru] платят собственными жизнями», – заявил генсек.

Ранее Столтенберг также сообщал, что НАТО не является стороной конфликта на Украине. Альянс бьется над тем, чтобы исключить выход спецоперации ВС РФ за пределы этой страны, а также над обеспечением безопасности граждан государств, входящих в блок.