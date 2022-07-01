На саммите UP Summit в США был представлен будущий самый первый концептуальный гиперзвуковой летательный аппарат Stargazer. Его уникальность заключается в возможности достигать скорость в 11 025 километров в час.

Проектом занимается компания Venus Aerospace. Новый самолет теоретически сможет всего за час долететь из Токио в Лос-Анджелес. Сейчас, чтобы преодолеть это расстояние, требуется 10 часов.

Внешне гиперзвуковой самолет Stargazer похож на ракету. Его размеры составляют: 30,5 метра в ширину и 46 метров в длину. На борту Stargazer смогут находиться до 12 пассажиров.

Авторы проекта рассказали, что гиперзвуковой самолет может взлетать со взлетной полосы любого аэропорта еще на дозвуковых скоростях, а потом взлететь к краю космического пространства на высоту 52 километров в гиперзвуковом режиме.