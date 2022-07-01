читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На саммите UP Summit в США был представлен будущий самый первый концептуальный гиперзвуковой летательный аппарат Stargazer. Его уникальность заключается в возможности достигать скорость в 11 025 километров в час.

Проектом занимается компания Venus Aerospace. Новый самолет теоретически сможет всего за час долететь из Токио в Лос-Анджелес. Сейчас, чтобы преодолеть это расстояние, требуется 10 часов.

Внешне гиперзвуковой самолет Stargazer похож на ракету. Его размеры составляют: 30,5 метра в ширину и 46 метров в длину. На борту Stargazer смогут находиться до 12 пассажиров.

Авторы проекта рассказали, что гиперзвуковой самолет может взлетать со взлетной полосы любого аэропорта еще на дозвуковых скоростях, а потом взлететь к краю космического пространства на высоту 52 километров в гиперзвуковом режиме.

Вам может понравиться

Курс в 30 рублей за доллар станет критичным для экспортёров

Если стоимость доллара продолжит снижаться, у российских экспортёров могут возникнуть сложности. Их рублёвая выручка значительно просядет. Критичным станет показатель в 30 рублей за один доллар. Такое мнение высказал представитель Независимого

Илья Резник отказался от звания народного артиста Украины

Поэт Илья Резник попросил больше не называть его народным артистом Украины. От этого звания он решил отказаться. Об этом сообщает издание News.ru со ссылкой на самого деятеля культуры. Как рассказал

В Швеции продавали футболки с изображением короны Российской Империи

Кандидат в депутаты шведского парламента Ингебрикт Шевик, совершивший путешествие на остров Готланд, рассказал, что на пароме продавались футболки с изображением короны Российской Империи. Потенциальный народный избранник заявил, что даже испугался
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |