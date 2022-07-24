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Мировое сообщество должно скоординировать свои действия, направленные на борьбу со вспышками оспы обезьян. Только так от этого заболевания можно эффективно защитить всех жителей планеты, независимо от принадлежности к тому или иному слою общества.

Такое заявление сделал Радж Панджаби, занимающий пост координатора по вопросам пандемии в администрации президента Соединенных Штатов. Он отметил, что остановить распространение оспы обезьян можно лишь совместными усилиями всего мира.

У США, по словам Панджаби, уже имеется стратегия борьбы с вирусом, которая заключается в производстве и распространении вакцин. Напомним, что ранее во Всемирной организации охраны здоровья сообщили, что с наиболее высокими рисками вспышек заболевания столкнулась Европа. Для остальных стран мира прогнозируется умеренный риск.

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