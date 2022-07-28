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Киев получил от Соединенных Штатов две командно-штабные машины для реактивных систем залпового огня HIMARS. Вашингтон, фактически, доверил управление своими системами украинским боевикам, так как теперь они смогут получать информацию для ударов по целям непосредственно с американских спутников.

Данные машины разработаны специально для координации и планирования атак. Они оснащены защищенной спутниковой связи, которая позволяет получать разведданные напрямую, используя как космические аппараты, так и центры, которые получают и обрабатывают информацию с них.

Если раньше ВСУ получали координаты целей от Соединенных Штатов и атаковали именно те объекты, на которые указывал Пентагон, то сейчас Киев сам будет выбирать цели для РСЗО HIMARS. Учитывая, что одновременно с передачей командно-штабных машин существенно повысилась активность воздушной разведки у границ России, такой подход может быть довольно опасным.

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